Чего не хватает для «человеческих» условий в РФ: роста экономики

Москва, , 12:44 — REGNUM Совершенно закономерным образом необходимая для нормального уровня жизни сумма оказалась существенно выше, чем минимальный прожиточный минимум, рассчитываемый в России, и гораздо ближе к европейским цифрам: например 1100 евро в Великобритании или 1200 евро во Франции, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Очевидно, что для «человеческих» условий недостаточно 156 наименований, определенных статистиками, и то что помимо еды и ЖКХ есть и другие развлечения. Например, во французскую корзину также входит еда для животных, такси, косметические средства, а в английскую — билеты в театр, абонементы в бассейн, посещение ресторанов», — пояснил эксперт.

Таким образом, если скорректировать значения и принять во внимание некоторую разницу в ценах, то получится порядка 60 тыс. рублей в месяц для удовлетворения базовых потребностей. Разумеется, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в местах с экстремальными погодными условиями и эта сумма может оказаться небольшой, но для остальных регионов, где ЖКХ и аренда квартир стоят адекватных денег, скорее всего, вполне достаточно.

«К сожалению, в настоящий момент данная сумма выглядит слишком фантастично: в этом смысле Россия гораздо ближе к Греции (360 евро), если говорим про столицы, или к Польше (120 евро), если взять в среднем по стране. Текущего роста экономики в 2% недостаточно для ощутимого увеличения доходов населения», — высказал своё мнение Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ИХ «Ромир», сумма, необходимая для нормального уровня жизни средней российской семье, состоящей из трех человек, должна составлять 78 тыс. рублей.

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