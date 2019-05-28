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Нефть замедляет темпы роста

Экономика

… и готовится к снижению

Москва, 28 мая 2019, 13:02 — REGNUM  Начиная с января 2019 года, котировки нефти активно росли на фоне соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. Не взирая на данное соглашение, весь сырьевой рынок потрясли события, связанные с неготовностью Вашингтона заключать торговое соглашение с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

По его словам, масло в огонь добавило санкционное решение Белого Дома в отношении китайского производителя Huawei и ответных действий со стороны Китая.

«Основными факторами снижения котировок нефти марки Brent стала эскалация торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира США и Китаем, что неизбежно приводит к снижению темпов роста мировой экономики», — пояснил эксперт.

Дополнительным фактором, подтверждающим замедление темпов роста, является ухудшение показателей макроэкономической статистики в Еврозоне и снижение объемов промышленного производства Китая до 5,4% против прогнозируемых 6,5%.

«Рынки в ожидании грядущих данных о запасах сырой нефти от API, которые будут опубликованы 30 мая в 00:30 по мск. До этого момента цены на нефть марки Brent будут находиться в диапазоне $67,80−69,10 за баррель», — считает. Будаев.

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