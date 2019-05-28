Нефть постепенно корректируется вверх

Москва, , 10:03 — REGNUM Постепенно проходит паника прошлой недели на нефтяном рынке, связанная с обострением торговых войн США и Китая. Возможно, и праздник в понедельник 27 мая, когда не работали инвесторы США и Великобритании, охладил горячку, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Как это часто бывает, эмоциональное падение нефтяных котировок, с $73,4 до $67 по Brentс 20 по 23 мая, сменилось некоторым отрезвлением с коррекцией вверх, к $68,80 утром 28 мая», — отметил эксперт.

Значимых событий для этого не произошло, но на первый план вновь выходят опасения снижения предложения. Ведь в ответ на возможное уменьшение спроса в мире из-за роста торговых пошлин и торможения мирового ВВП страны ОПЕК+ на своей июньской встрече могут продлить сделку о сокращении добычи до конца года.

«Сегодня в течение дня рынок не ожидает существенных драйверов. Наиболее вероятно небольшое движение в рамках сложившегося технического диапазона $67,70 — 69,20 по нефти марки Brent», — считает Гойхман.

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