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Рубль начала сдерживать нефть

Экономика

Пара доллар/рубль в ближайшее время останется в диапазоне 64 – 65

Москва, 28 мая 2019, 12:57 — REGNUM  Волатильность на отечественном валютном рынке минимальная. Рубль чуть снижается по отношению к доллару на фоне развернувшейся в минус нефти марки Brent. Негативный тренд на нефтяном рынке по-прежнему поддерживается опасениями инвесторов относительно развития торговой войны между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Более того, Дональд Трамп накануне усилил опасения инвесторов. Президент США в Японии заявил, что Вашингтон не готов заключить сделку с Пекином, но он ожидает, что она будет подписана в будущем. При этом Трамп требовал от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы тот выровнял дисбаланс в торговле между их странами.

«В краткосрочной перспективе консолидация на отечественном рынке будет усиливаться вблизи текущих уровней. Пара доллар/рубль останется в диапазоне 64 — 65.

Однако в перспективе следующего месяца (июня) ситуация может измениться в сторону ослабления рубля. Драйвером может послужить разрыв сделки по ограничению добычи в рамках картеля ОПЕК+», — считает эксперт.

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