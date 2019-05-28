Стойкость рублю придает налоговый период

Москва, , 09:57 — REGNUM Российская валюта продолжила поступательное укрепление на торгах 27 мая. В итоге за два дня рубль отыграл все потери, понесенные 22 мая, когда все рисковые активы захлестнула мощная волна распродаж. Пара доллар/рубль к закрытию сессии обосновалась в районе 64,35 руб., потеряв 0,05%, а евро/рубль просела на 0,14% — до отметки 72 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Рубль по-прежнему демонстрирует стабильность и устойчивость к внешним раздражителям в виде неустойчивых цен на нефть, периодическим всплескам спроса на доллар и бегства от рисков. В немалой степени эту стойкость российской валюте придает налоговый период, который, правда, в скором времени подходит к концу. Также сказываются ожидания начала цикла снижения ставок Банком России», — отметил эксперт.

Что касается такого глобального фактора, как торговое противостояние между США и Китаем, которое обострилось в последние недели, пока на мировых площадках нет паники по этому поводу, рубль тоже будет реагировать достаточно сдержанно.

«В ближайшей перспективе, помимо пика налоговых выплат и потенциального продолжения восстановления нефтяных цен, «россиянина» могут поддержать очередные аукционы Минфина, которые могут снова отразить высокий спрос на ОФЗ, в том числе со стороны нерезидентов. С технической точки зрения в центре внимания сейчас находится область поддержки 64,30 руб. — ее тестирование теоретически расчистить путь к уровню 64 руб.», — полагает Николаев.

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