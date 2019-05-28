Нефтяной рынок поддерживает напряженность на Ближнем Востоке

Москва, , 07:15 — REGNUM Торги по нефти 27 мая закрылись ростом на 1,04%. Несмотря на выходные дни в США и Великобритании и низкую активность трейдеров, покупателям удалось поднять цену выше $70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Рост котировок был поддержан напряженностью на Ближнем Востоке и сокращением поставок под руководством ОПЕК. Вашингтон объявил о том, что будет размещать больше войск на Ближнем Востоке. Рост был ограниченным, поскольку участников рынка беспокоит затянувшийся торговый спор между США и Китаем.

Сегодня, 28 мая, баррель Brent стоит $70. В рамках нисходящей коррекции цена может опуститься до $69,77. На сегодня это ключевая поддержка.

Если покупатели не смогут её защитить, то коррекция усилится до $68,85. Если с возвращение американских участников рост котировок продолжится, то ожидается подорожание нефти Brent до $71,06.

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