На нефть довлеет «охладившаяся» американская экономика

Москва, , 15:59 — REGNUM Охладившаяся американская экономика на фоне Американо-китайской торговой войны все еще довлеет над сырьевым рынком как основной геополитический фактор, и пыл быков, которые стояли в длинных позициях чуть поутих, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Двухдневное падение нефтяных котировок после отчета о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, которые повысились на 16,8 млн баррелей, достигнув максимумов октября 2017 года, закончились немалой распродажей на сырьевом рынке, опустив нефть на 6%», — привела цифры эксперт.

Дополнительным фактором для медвежьих настроений стал отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами — CFTC, и статистика Лондонской товарно-сырьевой биржи ICE, которые привели данные по сокращению позиций на покупку нефтяных фьючерсов. Причем лидером «бегства» покупателей стала именно американская West Texas Intermediate, которая потеряла 4,77% контрактов на покупку.

«В ближайшее время после утреннего падения 27 мая нефти марки Brent, можно будет увидеть небольшую консолидацию позиций с дальнейшим небольшим ростом до $69 за бочку северного стандарта на фоне действующей привлекательности упавших цен на нефть. Американская легкая нефть стремится к локальному укреплению до котировок в $59 за баррель», — полагает Ланис.

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