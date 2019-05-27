Крупные города РФ догонят Москву по уровню экономики через 100 лет — СМИ

Москва, , 10:01 — REGNUM В России города-миллионники в среднем смогут догнать Москву по уровню экономического развития только спустя сто лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка».

Отмечается, что речь идет о таком показателе как валовой городской продукт (ВГП), который создается на территории города в течение заданного периода. Сумма ВГП и продуктов, произведенных вне городов, составляет валовый внутренний продукт (ВВП) страны.

Так, в случае сохранения динамики развития российских городов, которая наблюдалась в 2010—2017 годах, среднему городу-миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать столицу, говорится в исследовании.

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Всего в России 16 городов-миллионников, по уровню ВГП они делятся на продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 1,4% (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар) и отстающие, где средний темп прироста составляет 0,2% (Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород).

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году средняя заработная плата в Москве может вырасти до 135 тыс. рублей. Это может произойти при положительном развитии экономики Москвы. По данным столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, в декабре 2018 года среднемесячная зарплата в столице составила более 80 тыс. рублей.

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