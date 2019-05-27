Для рубля повышается «градус неопределенности»

Москва, , 09:57 — REGNUM По итогам торгов 24 мая курс рубля вырос к доллару почти на 0,4% после снижения днем ранее. Пара обосновалась в районе 64,50 руб., не сумев пробить локальное сопротивление на уровне 64,60 руб. Евро/рубль просела на 0,27%, до 72,25 руб., несмотря на укрепление единой валюты на Форексе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Локально давление на российскую валюту ослабло благодаря некоторому угасанию бегства от рисков под конец недели после агрессивных распродаж, вызванных очередным обострением торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Трамп решил отрезать Huawei от американских технологий и комплектующих, а Китай в свою очередь исключил возобновление переговоров. Эти шаги повышают градус неопределенности на рынках в целом и негативно сказываются на самочувствии рисковых активов, в том числе и рубля», — пояснил эксперт.

В противовес внешнему негативу с торгового фронта выступает неплохой спрос инвесторов на российские облигации, отчасти благодаря затишью на санкционном фронте. Также рублю помогает ослабление позиций доллара, который не может полноценно воспользоваться своим статусом защитной валюты из-за слабых экономических данных из США и нарастающих опасений снижения ставки ФРС.

«В перспективе дальнейшее обострение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира не останется незамеченным ни рублем, ни нефтью. В случае сохранения давления на нефть марки Brent, пара доллар/рубль рискует снова устремиться в направлении ключевого уровня 65 рублей», — полагает Николаев.

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