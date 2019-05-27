Рубль восстановился «на общем ослаблении» доллара

Москва, , 07:07 — REGNUM Торги по рублевым парам завершились 24 мая снижением. Рубль отыграл все потери, понесенные за четверг. Курс доллар/рубль упал на 0,59%, до 64,47 руб., курс евро/рубль — на 0,37%, до 72,25 руб., фунт/рубль — на 0,23%, до 81,98 руб. Рубль восстановился к иностранным валютам на общем ослаблении доллара США на рынке «Форекс», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

На внутренний валютный рынок оказывали влияние несколько факторов: торговая война между США и Китаем, неопределенность с Брекзит (отставка Терезы Мэй), разнонаправленные колебания цен на нефть, сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ (рост индекса RGBI), а также налоговый период.

Сегодня, 27 мая, торги по нефти открылись снижением. В Азии Brent стоит $68,75 (-0,74%). Если цена на нефть не восстановится до $69,26 к открытию Мосбиржи, то стоит ожидать ослабления рубля к доллару в начале торговой сессии до 64,60 руб.

На сегодня приходится пик налоговых платежей, поэтому сильного ослабления рубля не ожидается. В Штатах и Великобритании биржи закрыты по случаю национальных праздников.

Некому «кошмарить» внутренний валютный рынок. Пара доллар/рубль останется торговаться в диапазоне 64,15−64,92 руб. Факторы для выхода цены из указанного диапазона сейчас отсутствуют.

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