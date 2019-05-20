Дома по реновации построят на территории бывшего завода «Серп и Молот»

Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве на территории бывшего завода «Серп и Молот» построят дома по программе реновации, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Всего в промзоне планируется построить около 50 тыс. кв. м жилья для переселенцев по программе реновации. Кроме жилья будут построены социальные, развлекательные учреждения и пари.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, дома по реновации будут построены до конца 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве утвержден список из 323 стартовых площадок, где будет построено более 4,6 млн кв. метров недвижимости.

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