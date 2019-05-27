Нефть пытается вернуться к уровню $71

Москва, , 07:12 — REGNUM Торги по нефти 24 мая завершились ростом на 1,97%, но по итогам недели цена на нефть сорта Brent снизилась на 3,85%. Цена обвалилась на основании технического фактора (пробой 70,50), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Триггерами к пробою уровня стали отчет минэнерго США (увеличение запасов нефти) и торговая война между США и Китаем.

Компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет по буровым установкам на территории США. За неделю до 24 мая количество нефтяных установок сократилось на пять единиц, до 797 шт. Количество газовых установок выросло на одну единицу, до 186 шт. Общее количество установок снизилось на четыре единицы, до 983 шт.

Сегодня, 27 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 0,74%, до $68,71. Никаких новостей за падением не стоит. Цена корректируется после пятничного роста на американской сессии на 2,9%.

Если сегодня цена по итогам дня останется выше $68,19, то стоит ожидать её восстановления до $70,97. Если на тонком рынке падение усилится (в США и Британии выходной), то продавцы опять покупателей отгонят к отметке $67,18.

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