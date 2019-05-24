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Цены на нефть: день — в плюсе, неделя — в минусе

Экономика

Снижение Brent за неделю составило около 4,5%

Цены на нефть: день — в плюсе, неделя — в минусе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 24 мая 2019, 23:26 — REGNUM  Мировые цены на нефть выросли примерно на 1% на заключительных торгах недели, однако не компенсировали резкий спад, случившийся днём ранее, 24 мая передаёт агентство Reuters.

К завершению торгов нефть марки Brent выросла на 93 цента (1,4%), до $68,69 за баррель. Снижение цены «мирового эталона» за неделю составило около 4,5%.

Нефть марки WTI выросла на 72 цента (1,2%), до $58,63 за баррель. За неделю марка потеряла в цене 6,4%.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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