«Розу ветров» рубля будут формировать четыре фактора

Москва, , 15:46 — REGNUM Сегодня, 24 мая, на валютных рынках присутствует некоторое повышенное возбуждение по поводу курса рубля в связи с некоей, с позволения сказать, «глубокой» коррекцией в биржевых котировках нефти (по факту она просела с 21 мая на 8,5%, но, поскольку все понимают манипулятивный характер данной коррекции и поскольку фундаментальные факторы свидетельствуют об обратном — о том, что в цене на нефть содержатся колоссальные риски в связи с неопределённостью вокруг Ирана — просадку эту в подобном искусственном состоянии манипуляторы продолжительное время удерживать не смогут), которая уже постепенно отрастает солидарно с некоторым ослаблением доллара США к мировым валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Для доллара США 24 мая интересной будет макростатистика по заказам на товары длительного пользования, выходящая в 15:30 мск и считающаяся одним из наиболее признанных опережающих индикаторов экономических циклов. Для российского рубля понедельник, 27 мая, ожидается спокойным днём в связи с тем, что главный «возмутитель спокойствия», американские биржи, будут закрыты на празднование Дня памяти.

Вероятнее всего будет продолжение канальной торговли в диапазоне 64−65 руб. за доллар и 71,50−72,50 руб. за евро. В целом стоит выделить четыре главных фактора, которые в ближайшее время будут формировать розу ветров курсообразования отечественной валюты», — отметил эксперт.

Первый из них — предполагаемая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита G-20 в Японии. Это мероприятие интересно ещё и тем, что его центральной темой практически гарантированно станут внешнеторговые разногласия между США и КНР.

Это второй фактор, влияющий не столько на рубль, сколько на сами доллар и евро, которые, очевидно, достигли точки кипения и спровоцировали очень резкие высказывания ряда известных экономистов.

«В частности, известный своим безошибочным предсказанием финансового кризиса в 2008 году, профессор экономики Нью-йоркского университета Нуриэль Рубини сказал, что состояние отношений между США и Китаем указывает на формирование признаков полноценной холодной войны. Трамп по понятным причинам не хотел бы детально обсуждать эту тему с лидерами других государств, однако вряд ли ей найдётся достойная замена», — пояснил Рожанковский.

Третий фактор — собственно, цены на нефть в контексте неопределённой ситуации вокруг Ирана, который в последнее время вновь стали оказывать существенное влияние на курс рубля.

«Наконец, четвёртый фактор — это комбинация притока инвестиций в облигации Минфина РФ, ОФЗ, и действия ЦБ РФ по скупке валюты на бирже, которые имеют шанс стать более осторожными (а значит, и более позитивными для рубля) в контексте рисков для России оказаться в вашингтонском списке «стран-валютных манипуляторов» со всеми вытекающими последствиями», — считает эксперт.

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