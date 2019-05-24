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Commerzbank ожидает роста нефтяных цен «в ближайшем будущем»

Экономика

«Разумно сомневаться в том, что Саудовская Аравия захочет увеличить объемы производства»

Берлин, 24 мая 2019, 21:35 — REGNUM  Commerzbank ожидает, что «в ближайшем будущем» нефтяные цены снова начнут расти, 24 мая передает агентство Reuters.

«Разумно сомневаться в том, что Саудовская Аравия захочет увеличить объемы производства в связи с последним снижением цен», — уверены аналитики немецкого банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая нефтяные цены просели на 5−6%. К настоящему моменту нефть Brent установилась на $68,31 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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