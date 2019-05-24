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Нефть попыталась отыграться и снова ушла в минус

Экономика

Brent оценивается в $67,62 за баррель

Нефть попыталась отыграться и снова ушла в минус
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 24 мая 2019, 18:23 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова падают после небольшого роста в начале торгов, 24 мая передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent потеряла в цене 14 центов (0,21%), до $67,62 за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 20 центов (0,35%), до $57,71 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая нефть Brent упала в цене на 5%, нефть WTI — на 6%. Падение стало самым крупным за месяц.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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