У рубля «множество поводов» для падения

Москва, , 12:58 — REGNUM Поводов для падения рубля хоть отбавляй, соответственно, негативные факторы влияют в комплексе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Среди них: обвал нефти в район $68 за баррель, риски усиления торговой войны между США и Китаем на фоне санкций в отношении китайской компании Huawei. И, конечно, новый импульс роста американского доллара, который получил поддержку после публикации протоколов FOMC», — перечислил эксперт.

Протоколы еще раз подтвердили тот факт, что большинство членов FOMC считают слабую инфляцию временным явлением. Однако судя по данным фьючерса на бирже CME рынки считают иначе. Уже к концу 2019 года ожидается снижение процентной ставки на 0,25% и эта вероятность со временем повышается.

«В перспективе, скорее всего, негативные факторы для рубля будут усиливаться, поэтому ожидаем рост валютной пары доллар/рубль. Цели в рамках техники не изменились — 65,85», — считает Капустянский.

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