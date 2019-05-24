Рубль дешевеет под влиянием «нарастающей напряжённости»

Москва, , 09:51 — REGNUM Рубль вместе с другими развивающимися валютами дешевеет под влиянием нарастающей напряженности на глобальных рынках в связи с очередным витком торгового противостояния между США и КНР, которое грозит замедлить рост мировой экономики. Дополнительным негативом служит обострение кризиса вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Нефтяной рынок также переживает не самые лучшие времена: цены на сырье летят вниз и вполне могут установить свежий антирекорд по скорости падения за последние полгода — 5,5% всего за один день», — отметил эксперт.

Причиной служит резкий рост запасов сырой нефти в хранилищах США, произошедший из-за снижения спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов страны. Кроме того, участники рынка ожидают, что большая часть запасов в ближайшее время попадет на коммерческий рынок, нарушив и без того шаткое равновесие.

«Смягчить падение курса позволяет налоговый период: отечественные экспортеры обменивают валютную выручку для уплаты НДПИ, НДС и акцизов 27 мая; примерная сумма выплат оценивается выше 1 трлн рублей.

Причем по мере падения курса, которое выгодно экспортерам, объемы конвертаций валюты будут увеличиваться, что усилит положительный эффект. В кратковременной перспективе курс ожидается вблизи отметки 64,80 руб. за доллар», — считает Николаев.

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