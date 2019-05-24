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Автодилеры пытаются наращивать продажи за счет новых технологий

Экономика

На телефонные звонки приходится 7 из 10 первичных обращений за покупкой автомобиля

Автодилеры пытаются наращивать продажи за счет новых технологий
Иллюстрация: Rostov.kp.ru
Автодилеры пытаются наращивать продажи за счет новых технологий

Москва, 24 мая 2019, 10:00 — REGNUM  За последние два года автодилеры вошли в число наиболее активных потребителей современных решений для организации клиентских коммуникаций, сообщается в обзоре ведущего российского оператора виртуальных АТС для бизнеса «Манго Телеком».

Причиной выступает фактор сокращения рынка, полагают аналитики. Обостряется конкуренция и продавцы рассчитывают получить преимущество за счет настройки более эффективного взаимодействия с потенциальными покупателями, считают эксперты.

По данным «Манго Телеком», на телефонные звонки (включая заказы звонка на сайте) приходится 7 из 10 первичных обращений за покупкой автомобиля.

Также отмечается, что автодилеры активнее, чем компании, работающие в других отраслях, внедряют аналитические инструменты, и в частности колл-трекинг, позволяющий оценивать рекламу по фактическому объему поступивших после нее телефонных обращений.

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