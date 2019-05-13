Российский авторынок в апреле продолжил падение

Москва, , 15:49 — REGNUM Легковые машины и легкий коммерческий транспорт в России в апреле 2019 года стали покупать на 2,7% меньше, чем в апреле 2018 года. Об этом сообщает Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, за апрель 2019 года в РФ было продано 148 296 автомобилей. При этом с января по апрель российский авторынок составил 539 946 автомобилей, что на 1% ниже аналогичного периода 2018 года.

Фаворитами на российском авторынке остаются модели АвтоВАЗа. Их в апреле было продано 32 316 единиц. Этот показатель на 5% выше показателя 2018 года. Вторую строчку по объему продаж авто заняла южнокорейская компания KIA. Реализация автомобилей этой компании составила 19 819 единиц. Тройку лидеров замыкает Hyundai с показателем 15 379 проданных автомобилей.

Четвертое место заняли машины французского бренда Renault (12 543 штук). В пятерку лидеров также вошли машины немецкой компании Volkswagen, чьи продажи составили 9 551 автомобилей.

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