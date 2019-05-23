Нефть «может рухнуть» ниже $70

Москва, , 15:56 — REGNUM Нефтяные цены упали 22 мая на 3% и продолжают снижаться 23 мая на фоне неожиданного роста запасов сырья в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Управление энергетической информации (EIA) заявляет о росте сырой нефти в хранилищах страны на 4,7 млн баррелей — самый высокий прирост с середины 2017 года, тогда как участники рынка ожидали снижения данного показателя на 600 тысяч баррелей.

Объемы добычи также выросли: американцы добывают 12,2 млн баррелей в сутки, что достаточно близко к рекордным 12,3 млн баррелей в сутки. Для сравнения, Россия и Саудовская Аравия добывают порядка 10,5 и 9,8 млн баррелей в сутки соответственно», — привёл цифры эксперт.

Все происходящее связано не только со слабым спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов, но и со стороны конечных покупателей — запасы бензина и дистиллятов также увеличились.

Инвесторы продолжают внимательно следить за торговым конфликтом между США и КНР, от итогов которого во многом будет зависеть как судьба глобальной экономики, так и спроса на сырье. Пока надежды на «хэппи-энд» небольшие: министр финансов США в недавнем интервью сообщил об отсутствии каких-либо планов по совместным переговорам в ближайшее время.

«В тоже время недавние санкции против китайской компании Huawei скорее всего приведут к ответным мерам со стороны Пекина. В ожидании худшего сценария, акции Apple рухнули 22 мая на 7,2%. Если ситуация не изменится, то стоимость нефти может снизиться до $70 за баррель», — полагает Николаев.

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