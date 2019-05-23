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Всё больше факторов против роста нефти

Экономика

Чёрное золото краткосрочно находится в нисходящем тренде

Всё больше факторов против роста нефти
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 23 мая 2019, 13:03 — REGNUM  Падение нефти усилилось после выхода отраслевые данные от минэнерго США. Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов нефти на 4,7 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения на 600 тыс. баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Сегодня, 23 мая, утром Brent торговалась вблизи отметки $70 за баррель. Также на ситуацию негативно влияют пессимистичные ожидания инвесторов относительно зашедших в тупик торговых переговоров между США и Китаем», — отметил эксперт.

Надежды на сделку между США и Китаем ослабли после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью CNBC, что поездка в Пекин для возобновления торговых переговоров еще не запланирована.

«С позиции техники нефть Brent краткосрочно находится в нисходящем тренде, который может усилиться с целью $68,19 за баррель. В случае если точка будет пройдена, среднесрочный восходящий тренд сменится на медвежий», — полагает Капустянский.

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