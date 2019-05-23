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На нефть «давят» запасы и риски

Экономика

Сильным препятствием снижению выступает рубеж $69,80

На нефть «давят» запасы и риски
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 23 мая 2019, 09:56 — REGNUM  Цена нефти находится 23 мая под давлением 23 мая. Котировки Brent снижаются почти на 1% к $70,30 за баррель. Поводом для этого послужили данные о запасах в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Запасы выросли за предыдущую неделю на 4,7 млн баррелей, запасы бензина также поднялись — на 3,7млн баррелей. Это свидетельствует о том, что избыток «чёрного золота» ещё не преодолён, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+.

«Кроме того, на цены влияет обострение в последние дни торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Оно проявилось в установлении высоких пошлин на импорт в США из Китая и аналогичных ответных тарифов, в американском противодействии китайским технологическим компаниям», — отметил эксперт.

Это вызывает опасения замедления экономического роста не только в Поднебесной, но и во всём мире, что уменьшает спрос на ресурсы. Важным событием оказалась и публикация оптимистичных протоколов заседания ФРС, которая привела к росту доллара на валютном рынке. Соответственно, долларовая цена нефти снижается и по этой причине.

«При этом техническим сильным препятствием снижению выступает рубеж $69,50−69,80 за баррель Brent. Очевидно, в течение дня 23 мая цена не сможет его преодолеть. Верхней же границей дневного диапазона является уровень $71−71,50», — считает Гойхман.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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