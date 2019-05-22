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Нефть может «сдвинуться в любом направлении» — PVM

Экономика

Напряженность на Ближнем Востоке и сокращение поставок ОПЕК могут резко поднять цены

Лондон, 22 мая 2019, 18:04 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжат колебаться в достаточно широком диапазоне из-за большого количества противоречивых факторов, оказывающих влияние на котировки, 22 мая передает агентство Reuters.

«Нефть может сдвинуться на 10 долларов за баррель в любом направлении», — уверен аналитик PVM Стивен Брэннок.

В настоящий момент нефть Brent оценивается ниже $72 за баррель из-за торговой войны США и Китая, однако напряженность на Ближнем Востоке и сокращение поставок ОПЕК могут резко поднять цены.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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