Цены на нефть падают из-за торговой войны США и Китая

Лондон, , 17:32 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, 22 мая передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent снизилась на 38 центов (0,53%), до $71,80 за баррель. Нефть марки WTI потеряла в цене 63 цента (1,00%) и оценивается в $62,50 за баррель.

Негативное влияние на цены также оказали отчеты о росте запасов сырой нефти в США. Однако нефти не дает сильно просесть напряженность на Ближнем Востоке и сокращение добычи в странах ОПЕК.

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