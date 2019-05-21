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Фондовый рынок США «переварил» санкции против Huawei

Экономика

20 мая индексы Уолл-стрит оказались глубоко в «красной зоне»

Нью-Йорк, США, 21 мая 2019, 17:42 — REGNUM  Основные индексы Уолл-стрит начали торги с роста через день после введения санкций против китайской корпорации Huawei, 21 мая передает агентство Reuters.

Через час после открытия рынка индекс Dow Jones вырос на 137,73 пункта (0,54%), до 25 817,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 19,20 пункта (0,68%), до 2859,43 пункта, индекс Nasdaq вырос на 67,04 пункта (0,87%), до 7769,41 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая из-за санкций Белого дома против Huawei фондовый рынок США оказался глубоко в «красной зоне». Сильнее всего пострадали производители микрочипов и программного обеспечения.

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