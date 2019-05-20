Фондовый рынок США снижается из-за санкций против Huawei

Нью-Йорк, США, , 18:38 — REGNUM Фондовый рынок США ответил снижением на новые санкции в отношении китайской корпорации Huawei, 20 мая передает агентство Reuters.

Через час после открытия торгов индекс Dow Jones снизился на 132,17 пункта (0,51%), до 25 631,83 пункта, индекс S&P 500 снизился на 20,89 пункта (0,73%), до 2838,64 пункта, индекс Nasdaq снизился на 125,77 пункта (1,61%), до 7690,51 пункта.

В наибольшей степени пострадали «высокотехнологичные» компании. Около 5% стоимости потеряли акции американских поставщиков Huawei — Qualcomm, Micron Technology и Broadcom.

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