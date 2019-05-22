Золото — эквивалент надежды на послекризисное будущее

Москва, , 03:07 — REGNUM Россия и Китай, также как развитые страны Европы, наращивают свой золотой запас, постепенно уходя от такого инструмента накопления, как долговые обязательства США. Почему золото в современном мире становится для государств мерилом независимости, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Глобальный кредит на сегодняшний день достиг запредельной отметки в 318% мирового ВВП, или 247 триллионов долларов. Тянуться до бесконечности такая ситуация не может и «карточный домик» долгов может обрушиться от самых легких колебаний. Экономики стран, которые не желают в один непрекрасный момент оказаться у разбитого корыта с кучей неликвидных бумаг на руках, уже сейчас подстраховываются, увеличивая запасы золота.

Похоже, что именно этот драгметалл примет на себя роль эквивалента при расчетах в промежуточный период, когда доллар уйдет со сцены. Ну, а тем странам, которые запродались Вашингтону более чем полностью, останется только идти ко дну. Или рассчитывать на помощь более предусмотрительных соседей?

Читайте статью Руслана Хубиева «Признак суверенитета: как по золотому запасу определить независимость стран».