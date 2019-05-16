Признак суверенитета: как по золотому запасу определить независимость стран

Руслан Хубиев, , 23:04 — REGNUM

Несколько дней назад отечественные СМИ облетела любопытная новость о том, что в Центробанке Эстонии остался на хранении один-единственный золотой слиток. И это действительно впечатляет, поскольку весь эстонский золотой запас на май 2019 года составлял всего 256 килограмм.

Оставшийся в стране 11-килограммовый брусок металла говорит о многом, поскольку не только у Эстонии, но и у других несамостоятельных прозападных игроков основная доля физического золота давно хранится в иностранных банках.

В оправдание подобной «стратегии» они, как и Таллин, привыкли заявлять, что перенос физических активов в иностранные хранилища ведется «в целях безопасности средств», но правда заключается лишь в том, что данные решения обязаны были выполнять все малые страны бывшего Советского Союза без исключения.

Исторически это выглядело примерно так. Всякий раз, когда малые государства получали статус «независимости», первым делом они делегировали свой золотой запас транснациональным банкам США и Европы. Причем, что самое удивительное, делали это наперегонки.

Нынешний единственный эстонский слиток, хранящийся в ЦБ страны, стоит всего лишь полмиллиона евро, и причина для этой стоимости заключается в том, что чистота последней части эстонского запаса недостаточна для реализации на финансовых рынках.

Другими словами, чистого золота у официальной Эстонии не осталось совсем, а даже тот «музейный экспонат», что имеется, был переплавлен в менее благородные сплавы.

Довольно показательно выглядит и то, как страны формата Прибалтики пришли к столь плачевному положению. Ведь, например, Эстония, выходя из состава СССР, обосновывала продажу золота решением инвестировать в «ликвидные финансовые инструменты» вместо того, чтобы его хранить. На практике же почти всю вырученную от продажи сумму Эстония вложила в облигации и акции тех или иных западных концернов.

Так «независимые» страны оплатили свой финансовый «оброк» — проспонсировали западные корпорации ради одобрения и преференций от «цивилизованного» мира.

Причем антирекорды по запасам чистого золота демонстрируют практически все страны из числа тех, кто громче всех заявляет о собственной независимости. Эстония в этом ряду находится в ЕС на предпоследнем месте, в схожем весовом поле с Латвией и Литвой. Действительно же независимые государства исповедуют другой подход.

Начиная с 2010 года и принятия мировым Банком международных расчётов «Базеля-III», ЦБ ведущих стран мира превратились из продавцов физического золота в его покупателей. Причем крупнейшим приобретателем золота в течение последних шести лет является именно Россия.

Только в 2017 году ЦБ нашей страны увеличил запасы металла на 224 тонны, а в 2018 уже на 274,3 тонны. Для понимания масштабов, российская цифра — это 42% всех прошлогодних закупок золота всеми центробанками мира. Кроме того, за весь 2018 год все 28 государств ЕС суммарно увеличили свой золотой запас всего на 50,71 тонны, Россия — почти на 275 тонн.

Очевидно, что в первую очередь задача подобных темпов заключается в том, чтобы активно диверсифицировать уход от американского доллара, и хотя по этому пути уже идет не только наша страна, именно Россия делает это столь показательно.

В частности, дабы найти средства для столь масштабных вливаний, Москва продала большую часть принадлежащих ей казначейских бумаг США. Тех самых пресловутых трежерис, наличие которых всегда воспринималось народом как спонсорская помощь недружественным американцам. И если в 2010-м году объем инвестиций в долговые бумаги достигал в России рекордных 176 млрд долларов, то к концу 2018 года сократился до 12 млрд долларов с небольшим.

Причем Америке в данном случае стоит сказать большое спасибо, поскольку если бы не санкции и возникшие угрозы отключения России от международной системы расчетов, Кремлю вряд ли удалось бы заставить ЦБ и экономический блок пойти на такие шаги.

На сегодняшний день темпы роста ЗВР России — одни из самых высоких среди крупнейших экономик мира, и все последние годы тенденция продолжает расти. При этом есть и иные страны, которые вслед за Москвой взяли курс в направлении суверенитета.

Так, Турция, прекрасно понимая, что США могут пойти на любые шаги, ударно наращивает свои золотые запасы. Китай, находящийся в 2019 году на шестой строчке после России в объемах благородного металла, ввиду холодной войны исповедует тот же подход.

Германия, завершившая не так давно первый этап четырехлетней операции по репатриации золота, уже вернула 674 тонны драгметалла домой. И хотя перенос золотых запасов еще намечается, Банк Франции и Федеральный резервный банк США делают всё дабы замедлить эти процессы.

В особенности нежелание возвращать золото его истинным владельцам касается Вашингтона, чья полная проверка золотого запаса проводилась в далекие 1950-е годы. Форт-Нокс, Филадельфийский монетный двор, Денверский монетный двор, депозитарий слитков в Вест-Пойнте и пробирная палата в Сан-Франциско — все они лишь отчитываются о неких цифрах хранящегося у них металла, хотя никому не известно, действительно ли он там есть.

В итоге пока «образцовые демократии» формата Литвы, Эстонии и Латвии делегируют золото иностранным банкам, «тоталитарные» режимы России, Китая и даже союзной Штатам Германии наращивают его объем. Причем и Россия, и КНР, несмотря на разницу в размере экономик, делают это практически равными темпами.

По состоянию на 1 января 2019 года запасы золота в России составляли 2112 тонн, при этом самый большой резерв металла был зафиксирован в период существования Советского Союза. В 1941 году он насчитывал 2800 тонн. Разница будет казаться еще менее значительной, если учесть ту скорость, с которой Россия сегодня закупает металл.

Буквально 3 мая Всемирный совет по золоту признал Россию мировым лидером по закупкам драгоценного металла. Только за первые три месяца 2019 года Москва купила 55,3 тонны золота. И это при том, что в 2000 году после «демократических» 90-х весь золотой запас России составлял немногим больше 80 тонн.

Высокие темпы демонстрирует и Казахстан, прекрасно понимающий вероятность давления на него со стороны англосаксонской элиты. Не расстается со своим золотым запасом и Саудовская Аравия, с приходом России в Сирию осознавшая, что роль США в регионе сходит на нет.

Индия в 2018 году прибавила к ЗВР 40,5 тонн, отлично осознавая, что недавний конфликт в Кашмире был создан искусственно, а «уши», которые из-за него торчат, явно выдают подходы Лондона и Вашингтона.

Активными темпами наращивает свои ЗВР и Мексика, с обоснованным беспокойством наблюдающая за тем, как ведут себя США в Венесуэле. То же самое делает и Южная Корея, видя, что Вашингтон в любой момент может спровоцировать очередную ответную реакцию КНДР. Даже Ирак, с учетом фактической американской оккупации, и тот старается увеличить свой золотой запас.

Центробанк Венгрии, пойдя против решений Запада в вопросах антироссийских санкций, также принялся увеличивать физический «золотой» объем. При этом десятикратное увеличение запаса с 3,1 тонны до 31,5 тонн произошло впервые с 1986 года.

Настолько велика взаимосвязь между курсом государств на суверенитет и их действиями в вопросах золотого обеспечения.

Прочие же «истинно независимые демократии», такие как Украина, Канада, Голландия, Румыния, Болгария, Словакия и так далее поступают обратным образом, либо в лучшем случае удерживают прежний баланс. Причем именно эти страны одновременно не уменьшают, а лишь увеличивают свои вложения в американский госдолг.

Россия же, избавившись от трежерис практически полностью, подала важный пример КНР, после чего самый крупный держатель американского госдолга также постепенно начал сокращать долю облигаций в национальных ЗВР.

Япония, будучи вторым в мире меценатом долгов Америки, напротив, вложения в облигации лишь нарастила, что еще раз сказало о «самостоятельности» внешнего курса этой страны и правильности позиции Москвы в вопросе о Курилах.

Аналогично действует и Бразилия, являющаяся третьим в мире инвестором в экономику США, причем темпы бразильских вложений возросли в тот же период, когда к власти в стране пришел проамериканский президент.

В ближайшие годы маятник качнется в обратную сторону, и мир ждет взрывной рост цен на жёлтый металл. С учетом этого отнюдь не удивительно, что независимые в своих решениях государства мира желают успеть накопить золото до того, как это произойдет. В конце концов, на фоне «воскресшего» драгметалла другие финансовые инструменты и вправду будут смотреться не столь значительно.

К сожалению, причиной для такого роста цен будут являться имеющиеся на сегодня неприятные предпосылки. Триггеры к тому, что уже в ближайшем будущем с мировой экономикой что-то будет не так. Ввиду нестабильности усиливается угроза повторения большого кризиса, и он определенно будет таким же рукотворным, как и прочие до него.

Когда 15 августа 1971 года золотой стандарт фактически прекратил свое существование и единственной мировой валютой после Ямайской конференции стал доллар США, золото из хранилищ центральных банков никуда не исчезло. Тысячи тонн оставались «пылится» в ЦБ той или иной страны. Этот «нюанс» нес угрозу для господства гегемонии доллара, а потому все текущие десятилетия цена на благородный металл искусственно занижалась.

Без этого занижения однополярный мир, построенный на эмиссии зеленой бумаги, имел все шансы получить перекос, поскольку чем выше была цена на драгоценный металл, тем слабее становилась и американская валюта.

Сегодня наиболее независимые правительства, «режимы» и банки подобных России государств, осознавая приближение очередного экономического кризиса, призванного списать долги западных столиц, заранее закупают так называемые «реальные деньги». Пока цены на них крайне занижены, а предложения — велики.

Хорошо это или плохо, но на данный момент истории золото не имеет серьезных альтернатив. Ни с точки зрения развития финансовой системы, ни с точки зрения вопроса безопасности страны. Его накопление не только защищает экономику от валютных рисков, но и страхует любое государство от необоснованных санкционных инициатив.

Ключевая причина нынешних «золотых» закупок для нашей страны заключается в том, что мир к сегодняшнему моменту накопил слишком много ничем не обеспеченного долга. Масштаб глобального кредита в 247 триллионов долларов — это не просто колоссальная сумма, но и 318% от всего мирового ВВП. В таких условиях золото — единственная альтернатива. Резерв, который не сможет резко обесцениться, в отличие от той же долларовой бумаги.

Не нужно быть нобелевским лауреатом по экономике, чтобы предполагать — глобальная перезагрузка случится тогда, когда элиты Запада уже не смогут удерживать свою долговую нагрузку. Долг США, как и долг большинства других «развитых» столиц, — невозвратен.

На «пустые» деньги они уже ограбили весь мир, перенесли к себе материальные и физические блага, а в обмен оставили расписку на зеленом листе. Любой, кто знает историю Западного мира, прекрасно понимает, что возвращать обратно всё награбленное, долги, как и имущество, изъятое когда-то у колониальных стран, никто не собирается.

Ровно поэтому альтернативные полюсы сил — Россия и Китай — готовятся идти по собственному курсу. А называющие себя «независимыми» страны проамериканской оси, напротив, обречены платить по счетам пировавшего в кредит Западного мира…