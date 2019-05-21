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Падение рубля «спровоцировали» опасения инвесторов

Экономика

Доллар укрепляется, а рубль снижается

Падение рубля «спровоцировали» опасения инвесторов
Доллар и рубль

Москва, 21 мая 2019, 15:41 — REGNUM  Валютная пара доллар/рубль оттормозилась у поддержки 64,33 на фоне локального падения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Падение было спровоцировано опасениями инвесторов, связанными с затянувшейся китайско-американской торговой войной, которая может привести к глобальному экономическому спаду», — отметил эксперт.

Также сегодня, 21 мая, в паре доллар/рубль значительную поддержку получил доллар. Его рост продолжился после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл назвал рост экономики устойчивым, а его заместитель Ричард Кларида охладил ожидания рынка относительно возможности скорого снижения ставки.

«Технически пока валютная пара доллар/рубль находится выше поддержки 64,33, локальный бычий тренд актуален, а это значит, рост может возобновиться с целью 65,74», — считает Капустянский.

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