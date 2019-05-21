Рубль находится «в некотором недоумении»

Москва, , 13:13 — REGNUM В фокусе недели будут внешнеэкономические и внешнеполитические новости и события, а радостное послевкусие от новости о возможной всеми ожидаемой встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, толкает глобальных инвесторов снова закупаться российскими долговыми бумагами. Эта встреча стала некоторым светом в конце тоннеля для многих, и в первую очередь для российского рубля, который на этой неделе так же ещё получит поддержку и от будущего наступления налогового периода, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«В целом пока не стоит ждать новых трендов в курсе национальной валюты, что радует перспективами нового витка вполне возможного укрепления курса российской национальной валюты по отношению к американскому доллару США.

Если на текущей неделе события позволят курсу рубля преодолеть уровень в 64,46 за доллар США, то вполне можно будет ожидать дальнейшего неспешного укрепления курса национальной валюты. Основной целью на внутреннем валютном рынке выступает уровень в 63,63 рублей за доллар США, что пока не предвидится», — считает эксперт.

Внешние факторы рыночного характера, на текущей неделе, будут также крайне противоречивыми по причине нового витка внешнеторговой войны между США и КНР, а товарно-сырьевой рынок ждёт новых событий с Аравийского полуострова, что, в свою очередь, держит стоимость «чёрного золота» на достаточно высоких уровнях.

«Курс российского рубля всё ближе и ближе к уровню в 60 рублей за доллар США, ну или как минимум, ниже 63,50 руб. за доллар США. Правда при этом совершенно не обязательно, что по отношению к Единой европейской валюте рубль будет так же расти. Скорее всего, бурного укрепления рубля в паре с европейцем не будет, поэтому курс евро ожидается на уровне выше 71,50 руб. за евро», — предположил Блинов.

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