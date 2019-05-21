Рубль укрепляется на фоне неопределенности

Москва, , 09:46 — REGNUM Российская валюта продолжает укрепление на фоне неопределенности на мировых рынках. Инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию и не связываться с рисковыми инструментами, из-за чего валюты развивающихся стран теряют в стоимости против доллара, который в свою очередь дешевеет в пользу актива убежища — японской йены, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Тем не менее, рубль демонстрирует противоположную динамику: благодаря высокому спросу на ОФЗ, дорожающей нефти и высоким девидендам отечественных компаний курс укрепился почти на 1,5% за последние пять дней, и по всей видимости намеревается протестировать отметку в 64,50 руб. за доллар», — полагает эксперт.

По его мнению, сырая нефть растет в цене из-за напряженности на Ближнем Востоке и намекам представителей опек о возможном продлении соглашения по снижению добычи. Однако, влияние положительных факторов слабеет — на первый план выходит очередное обострение отношений между США и КНР.

Дональд Трамп подписал указ, согласно которому администрация президента сможет блокировать доступ к американскому рынку любой компании, представляющей угрозу стране. Судя по всему, первой фирмой, попавшей в список, может стать китайский гигант Huawei.

«Тем не менее, в краткосрочном периоде влияние негатива будет ограниченным, а значит курс продолжит вполне может укрепиться до 64,50 руб. за доллар. Сегодня, 21 мая, инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС, чьи заявления могут пролить свет на экономическую ситуацию в США», — отметил Николаев.

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