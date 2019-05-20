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Пока боролись с Huawei: компания Xiaomi отчиталась о росте прибыли

Экономика

Компания смогла нарастить прибыль за счет роста продаж в странах Европы и на Ближнем Востоке

Гонконг, Китай, 20 мая 2019, 19:44 — REGNUM  От давления США в отношении Huawei проиграли далеко не все — в частности, о резком росте прибыли сообщает конкурент производителя смартфонов, китайская компания Xiaomi, 20 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению компании, выручка Xiaomi в первом квартале 2019 года выросла на 27% по сравнению с первым кварталом 2018 года, до 43,8 млрд юаней ($6,3 млрд).

Компания смогла нарастить прибыль за счет роста продаж в странах Европы и на Ближнем Востоке. При этом продажи Xiaomi в Китае сократилась на 21% — в отличие от Oppo и Huawei, которые показали рост на внутреннем рынке.

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Экономика Китая
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