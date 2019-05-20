Бьют по Huawei, страдают все. Акции Apple упали на 4%

Нью-Йорк, США, , 18:55 — REGNUM Акции большинства «высокотехнологичных» компаний США потеряли от 2 до 5% после введения ограничений на экспорт китайской корпорации Huawei, 20 мая передает агентство Reuters.

Около 5% стоимости потеряли производители микрочипов Qualcomm, Micron Technology и Broadcom. Котировки Alphabet, Facebook и Microsoft снизились более чем на 2%.

От очередного обострения торговой войны с Китаем пострадал даже глобальный конкурент Huawei, корпорация Apple. Акции компании подешевели на 3,84%.

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