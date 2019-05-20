Объём вторичного авторынка легковых авто в России вырос на 8,6%

Москва, , 12:35 — REGNUM По итогам апреля 2019 года объем рынка легковых машин с пробегом в России увеличился на 8,6% по сравнению с апрелем 2018 года. Об этом 20 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за апрель в России было перепродано 482,2 тыс. машин.

Более 25% отечественного рынка подержанных легковых автомобилей приходится на марку тольяттинского автозавода Lada. Так, в апреле 2019 года объем перепродаж этих машин составил 123 тыс. единиц. Этот результат на 6,6% больше, чем в апреле 2018 года. Второе место в марочном рейтинге заняли автомобили компании Toyota — 52,8 тыс. единиц. Здесь наблюдается рост на 4,8% по сравнению с прошлым годом. На третьей строчке рейтинга подержанные машины Nissan. За апрель 2019 года было продано 27,3 тыс. авто японского производителя (+10,9%).

Замыкают пятерку две корейские машины — Hyundai (25,1 тыс. ед.) и KIA (22,8 тыс. ед.).

Напомним, за четыре месяца 2019 года объем рынка Российских легковых машин с пробегом достиг 1 619 300 единиц, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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