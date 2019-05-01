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Средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась в апреле на 1,7%

Техника

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России в апреле 2019 года составила 752 тысячи рублей

Москва, 1 мая 2019, 12:03 — REGNUM  Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в апреле 2019 года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 1 мая агентство «Автостат».

По данным агентства, средняя стоимость подержанного автомобиля в России в апреле 2019 года составила 752 тысячи рублей.

При этом автомобиль с пробегом российского производства продавался в апреле 2019 года в среднем за 231,7 тысячи рублей (-1,9% по отношению к апрелю прошлого года), а автомобиль иностранного производства за 7б9,3 тысячи рублей (-1,7% по отношению к апрелю прошлого года).

Также сообщается, что средняя стоимость премиального автомобиля в апреле составила 1.392,1 тысячи рублей (-2,6% по отношению к апрелю прошлого года), а автомобиля массового сегмента 529,8 тысяч рублей (-0,8% по отношению к апрелю прошлого года).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты назвали самые популярные внедорожники с пробегом, которые продаются на московском рынке.

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