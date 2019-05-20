В России стали чаще продавать электромобили с пробегом

Москва, , 08:35 — REGNUM В первом квартале 2019 года в РФ было продано на 79% подержанных электрокаров больше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, всего на вторичном рынке РФ по итогам января-марта 2019 года было перепродано 598 единиц электрических автомобилей. Этот показатель на 79% больше, чем в 2018 году, когда было продано 334 подержанных электрокара.

Стоит отметить, что более 95% этого рынка приходится на Nissan Leaf. Её перепродажи за первый квартал 2019 года составили 572 единицы.

Вторую строчку по продажам на вторичном авторынке занимает Mitsubishi I-MiEV (12 единиц). Тройку лидеров замыкает электромобиль Илона Маска — Tesla Model S (6 единиц).

Четвёртое, пятое и шестое места занимают соответственно: BMW i3 (4 шт.), Tesla Model X (3 шт.) и LADA Ellada (1 шт.).

В Иркутской области наблюдалась самая большая активность по перепродажам электромобилей — 84 единицы. На втором месте находится вторичный рынок Приморского края, где было перепродано 78 электрокаров. На третьей строчке располагается Краснодарский край с показателем в 52 единицы. Четвёртое место занял Хабаровский край — 33 единицы.

Читайте также: «Движемся в общем направлении»: Каков потенциал рынка электромобилей в РФ?