Более 4,5 млн кв. м недвижимости построено в Москве с начала года

Москва, , 08:25 — REGNUM В Москве с начала 2019 построено и введено в эксплуатацию около 4,5 млн кв. метров недвижимости, сообщается на сайте Стройкомплекса.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, «жильё составляет около половины всего ввода недвижимости».

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию около 8,5 млн кв. метров недвижимости. «План, скорее всего, будет перевыполнен, и показатель может достичь в 9 млн кв. м недвижимости», — считает Хуснуллин.

Подробнее: На 45% вырос спрос на регистрацию недвижимости в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года спрос на регистрацию недвижимости в Москве по экстерриториальному принципу вырос на 45%.

Читайте также: В Москве за 2018 год ввели в эксплуатацию 8,6 млн кв. метров недвижимости