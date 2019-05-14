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На 45% вырос спрос на регистрацию недвижимости в Москве

Экономика

… по экстерриториальному принципу

Москва, 14 мая 2019, 10:44 — REGNUM  В Москве увеличился спрос на регистрацию недвижимости по экстерриториальному принципу. В апреле 2019 года принято 7 045 заявлений для постановки на кадастровый учет, что на 20% больше, чем в марте (5 871), сообщили в столичном управлении Росреестра.

С начала 2019 года спрос на регистрацию недвижимости в Москве вырос на 45%. В январе зафиксировано в 1,4 раза меньше обращений (4 861).

Всего в Москве принято более 138 тыс. заявлений по экстерриториальному принципу (то есть документы принимаются безотносительно места расположения объекта недвижимости).

Наибольшее количество обращений приходится на Московскую область. В пятерку лидеров также входят Тверская, Владимирская и Калужская области, а также Санкт-Петербург.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за I квартал 2019 года совершено 35 тыс. 180 договоров купли-продажи жилья. Это в 1,2 раза (117%) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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