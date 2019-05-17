Устойчивость нефти придаёт геополитика

Москва, , 13:14 — REGNUM Сосредоточившись на геополитике, нефтяной рынок проигнорировал медвежий еженедельный отчет от EIA, согласно которому запасы сырой нефти в США достигли 20-месячного максимума в 472 миллиона баррелей, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Нефтяные рынки начали оценивать, как атаки на саудовские нефтяные танкеры могут повлиять на важную встречу в конце июня Организации стран-экспортеров нефти. Продолжающий оказывать давление политический фактор привел рынок черного золота к позиции наращивания стоимости в счет повышающихся рисков», — отметила эксперт.

На этой неделе нефть выросла на 2%, даже с учетом сильного падения понедельника. Таким образом инвесторы начинают прибегать к надбавке за риск к ценам после того, как американский чиновник заявил, что Иран, вероятно, стоит за недавними нападениями на саудовские нефтяные танкеры в водах у Объединенных Арабских Эмиратов — требование, которое Тегеран опроверг.

«Подобные давления могут дать небольшую слабину на ближайшем еженедельном отчете Baker Hughes по количеству буровых установок. В результате мы можем увидеть небольшое ослабление нефтяных котировок после трехдневного роста и закрытие дня в небольшом минусе с падением цен на нефть марки Brent до $72,00−72,20 за бочку и коррекцию по американской West Texas Intermediate до $62,50 за баррель», — считает Ланис.

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