Цены на нефть подскочили выше $73

Москва, , 07:22 — REGNUM Торги по нефти 17 мая закрылись снижением на 1%. Нефть сорта Brent подешевела в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который прошел 19 мая в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих указал, что между ОПЕК и другими производителями нефти, не входящих в картель, был достигнут консенсус в отношении продолжения ограничения поставок. На этой новости торги по нефти 29 мая открылись гэпом вверх. На момент написания обзора баррель Brent подорожал на 1,7%, до $73,25.

17 vfz компания Baker Hughes опубликовала свой еженедельный отчет по буровым установкам. За неделю до 17 мая зафиксировано снижение количества нефтяных установок на три единицы до 802 шт.

Учитывая решение ОПЕК и последний еженедельный отчет Baker Hughes, информационный фон для нефтяного рынка положительный. Созданы благоприятные условия для покупателей двигаться к уровню $74. На конец недели цель $75 за баррель.

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