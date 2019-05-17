Президент Бердымухамедов: «Туркмения превратилась в экспортера пшеницы»

Ашхабад, , 22:19 — REGNUM Туркмения превратилась в страну-экспортера пшеницы, также в стране реализуются масштабные меры по обеспечению продовольственного изобилия. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамеждов в ходе совещания с главами регионов и мэром города Ашхабад, пишет «Туркменистан сегодня».

В этой связи туркменский лидер акцентировал внимание на актуальности использования передовых научных знаний и современных технологий в развитии агропромышленного комплекса.

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Глава государства заслушал отчеты руководителей областей о выполнении сельхозработ, после чего потребовал держать под строгим контролем проведение агротехнических мероприятий.

При этом Бердымухамедов отметил необходимость лучше» ухаживать за посевами хлопчатника, продолжить выполнять обязательства по производству коконов тутового шелкопряда, обеспечить своевременную организацию зерноуборочной страды и сбора без потерь выращенного урожая».

Напомним, что по информации туркменских СМИ, поля с пшеницей, ячменем и хлопчатником на юге Туркмении сильно пострадали из-за длительных и обильных проливных дождей. Местные аграрии утверждают, что урожай зерновых фактически уничтожен.

Отметим также, что низкий уровень урожайности пшеницы в 2018 году привел к возникновению дефицита муки и хлеба в государственных магазинах Туркмении. Нехватка этих видов продовольствия продолжается до сих пор.

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