Туркмения, , 18:23 — REGNUM

В государственных магазинах в регионах Туркмении все еще существует дефицит муки, из-за чего ее продажа населению строго лимитирована — в месяц на одного человека предусмотрено не более 5 кг, пишет «Хроника Туркменистана».

При этом даже предусмотренную норму зачастую не продают вовремя. Так жители ряда районов Марыйской области смогли приобрести норму муки за март месяц только в середине апреля, а норму за апрель начнут продавать не ранее июня — после начала уборки нового урожая пшеницы.

В государственных магазинах муку продают по цене 1 манат (18,3 рубля) за килограмм, а в частных магазинах и у реализаторов на рынках она сейчас стоит уже 4,2 маната (76,9 рубля). В начале года стоимость муки была в полтора — два раза ниже нынешней.

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Также отмечается, что в Туркмении стало еще более проблематично приобрести хлеб в государственных магазинах. Из-за этого возле них можно ежедневно наблюдать большие очереди. Уже известно как минимум о двух смертях, произошедших в очередях в конце марта и в апреле 2019 года.

Одной из причин дефицита муки в Туркмении послужила отправка гуманитарной помощи в соседние провинции Афганистана, население которых пострадало в результате наводнения, пишет «Азатлык».

При этом, как утверждает источник издания в министерстве обороны, поставка гумпомощи идет не из резерва, а из запасов, предназначенных для снабжения населения Туркмении.

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