Минтруд РФ предложил порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров

Москва, , 07:23 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, необходимый для установления социальной доплаты к пенсии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что утверждение единого порядка позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума в регионах страны, а также обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров.

Так, рассчитываться величина прожиточного минимума для установления доплаты к пенсии будет путем умножения соотношения величин минимума в отдельном регионе и в целом по стране за первое полугодие текущего года на величину минимума на очередной финансовый год по России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что после вступления в силу закона об изменении параметров пенсионного законодательства, пенсии всех неработающих пенсионеров вырастут в среднем на 7%.

Однако размер пенсий пенсионеров, чьи выплаты не достигают прожиточного минимума пенсионера региона, остался неизменным. Так как они получают доплату из бюджета к своей небольшой пенсии, в ходе реформы вырос размер самой выплаты, но не доплату. В итоге, правительство предложило новые правила расчета таких пенсий, чтобы исключить из ее размера сумму индексации и доплаты.

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