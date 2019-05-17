91,1 % доходов Комсомольска-на-Амуре уходят в федеральный и краевой бюджеты

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:14 — REGNUM Комсомольск-на-Амуре фактически разорён. Финансовое состояние городского бюджета, по мнению депутатов Гордумы — критическое. К концу 2019 года долг муниципалитета по коммерческим кредитам составит 1 млрд 314 млн рублей. При этом 91,1% налоговых поступлений уходит в федеральный бюджет, краевой бюджет и бюджеты других субъектов. Город просит экстренно принять меры по изменению существующей практики формирования доходной части бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Данные, озвученные на заседании Городской думы города Юности цитирует популярный в Комсомольске портал komcity.ru.

На заседании гордумы принято решение направить обращение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу «О проблемах исполнения бюджета Комсомольска-на-Амуре».

В обращении приведено много фактов, говорящих о критическом состоянии города.

Так, на повышение зарплаты бюджетникам не хватает 304 млн рублей. Средств на содержание дорог и объектов благоустройства хватит на 5, от силы на 6 месяцев. Начиная с 2014 года город исполняет бюджет с кредиторской задолженностью, погашение которой ежегодно осуществляется в счет лимитов очередного финансового года. На 1 января 2019 года объем кредиторской задолженности составил 215 млн рублей, на 1 мая погашена уже большая часть, но не все.

В обращении на имя губернатора сказано, что такая ситуация складывается с 2012 года. На её формирование повлияли майские указы президента по повышению зарплат бюджетникам, которые нужно было исполнять за свой счёт, а также мероприятия по реализации Долгосрочного плана развития города. Налоговые доходы бюджета при этом растут крайне незначительно, а вот неналоговые — падают, причем, весьма значительно, так как большая часть муниципального имущества и пакета муниципальных акций уже распродана.

В результате затраты по вопросам местного значения на 2019 год составили 75% от потребности. Из них по прочим направлениям — менее 50%.

К концу года, как сообщили парламентарии, долг муниципалитета по коммерческим кредитам составит 1 млрд 314 млн рублей.

При этом в 2018 году город собрал 24 млрд налогов. Казалось бы — приличная сумма. Однако из них в федеральный бюджет и бюджеты других субъектов (далеко не все комсомольские предприятия имеют городскую прописку) ушло 14,8 млрд или 62,1%, в краевой бюджет ушло 7,1 млрд или 29,9%. Из 24 млрд городу осталось всего 1,9 млрд или 8%. Можно ли выжить на такие деньги? Депутаты считают, что нельзя.

В обращении к главе региона парламентарии просят безотлагательно принять меры в части расширения доходной части бюджета города. Проще говоря — в Комсомольске должно оставаться больше денег.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат ГД РФ от Хабаровского края Борис Гладких назвал город Юности «кричащей проблемой Хабаровского края». Городской бюджет находится в критическом состоянии, городу не хватает средств даже на выборы мэра в сентябре 2019 года. Особую тревогу депутата ГД РФ вызывает состояние коммунального комплекса города, который, по его словам, может вскоре перейти в аварийный режим существования.