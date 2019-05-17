В Москве по реновации построят изогнутый дом с витражами

Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве в Северо-западном административном округе по программе реновации построят жилой дом изогнутой формы с витражными окнами, сообщили в Стройкомплексе.

Жилой дом, который построят на ул. Староалексеевской, будет переменной этажности, секции соединит небольшой стилобат (общая нижняя часть здания).

По мнению главного архитектора Сергея Кузнецова, дом удачно впишется в застройку благодаря ритмичному чередованию застекленных витражных окон и лоджий.

Первый этаж и стилобат дома займут офисы, а также там обустроят помещения для консьержей и кладовки. На территории оборудуют наземную и подземную парковку.

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Как сообщало ИА REGNUM, в программу реновации в Москве включено 5173 дома. Утвержден список из 323 стартовых площадок, где будет построено более 4,6 млн кв. метров недвижимости.

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