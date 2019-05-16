Мостовая на дне Волги: объект XIX века успеют взять под охрану?

Казань, , 06:56 — REGNUM Изучается возможность исследования и сохранения старой дороги, вымощенной камнем, которая была обнаружены после обмеления Волги возле Казани. Мнения экспертов о том, как сохранить уникальный объект, расходятся, а тем временем предприимчивые горожане растаскивают камни на сувениры и на дачи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, из-за сильного снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище берега Волги существенно оголились. В результате под Казанью была обнаружена дорога из камня, которую относят к XIX веку. Подъём уровня водохранилища запланирован на середину июня, такое решение было принято на майском совещании в Москве после обращения республиканских властей в Минприроды РФ. Поднять уровень, упавший почти на три метра, должны до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы).

После снижения уровня воды и обнаружения дороги к месту находки ринулись «искатели кладов», звучали даже предположения, что на дороге могут быть монетки из клада так называемого «Золота Российской империи», что ещё больше подстегнуло интерес горожан.

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Комитет по охране объектов культурного наследия Татарии на своей странице в соцсетях отметил, что специалисты ведомства исследовали территорию. Отмечено, что «предварительно мощеная дорога имеет отношение к утраченной пристани, которая располагалась в старых границах русла р. Волга (в районе впадения старого русла р. Казанка в Волгу)». Специалисты на месте обнаружили «элементы трамвайных путей» и добавили, что на сегодня идёт «детальное изучение территории, по результатам которого выявленные объекты могут войти реестр памятников, охраняемых государством».

Помощник главы Татарии, член совета в обществе охраны памятников (Татарстанское отделение ВООПИиК) Олеся Балтусова на своей странице в в соцсетях также прокомментировала находку.

Она уточнила, что «после затопления водохранилища прошло 60 лет, от дороги мало что осталось», но «фрагменты действительно интересные».

"Этот дореволюционный мощёный тракт, проложенный в сторону Верхнего Услона до пристаней, неоднократно перекладывался, поэтому что именно тут начала XIX века, а что конца, не очень понятно», — отметила она, добавив, что группа активистов обращалась к директору Института археологии АН РТ Айрату Ситдикову за комментарием о возможности исследования и сохранения этого тракта.

Балтусова уточнила, что «действительно есть процедура выявления объекта подводного археологического наследия», но Айрат Ситдиков отметил, что в Казани подобного ещё никто не делал.