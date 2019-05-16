В России могут ввести новый вид контрольных мероприятий

Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Вместо контрольно-надзорных мероприятий в определенных сферах деятельности в России могут начать использовать дистанционный мониторинг. Об этом 16 мая заявил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов на Петербургском международном юридическом форуме.

Представитель Минэкономразвития заявил, что в их ведомстве рассматривают новые способы проведения контрольных мероприятий, которые будут менее трудозатратные и более действенные.

«Мы предлагаем отказаться от гегемонии проверок, и это одно из главных, наверное, и ключевых изменений, которые закреплены в законопроекте», — сообщил Шипов.

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