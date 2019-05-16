Четверг, 16 Мая 2019 года
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В России могут ввести новый вид контрольных мероприятий

Экономика

В определенных сферах деятельности

Санкт-Петербург, 16 мая 2019, 15:01 — REGNUM  Вместо контрольно-надзорных мероприятий в определенных сферах деятельности в России могут начать использовать дистанционный мониторинг. Об этом 16 мая заявил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов на Петербургском международном юридическом форуме.

Представитель Минэкономразвития заявил, что в их ведомстве рассматривают новые способы проведения контрольных мероприятий, которые будут менее трудозатратные и более действенные.

«Мы предлагаем отказаться от гегемонии проверок, и это одно из главных, наверное, и ключевых изменений, которые закреплены в законопроекте», — сообщил Шипов.

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