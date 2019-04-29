Путин обсудит с правительством реформы контрольно-надзорной деятельности

Москва, , 07:36 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

Тема встречи с членами правительства РФ — обсуждение реформы контрольно-надзорной деятельности. Доложит ситуацию зампред правительства Константин Чуйченко.

Также глава государства и министры обсудят ряд текущих актуальных для страны вопросов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.

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