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Путин обсудит с правительством реформы контрольно-надзорной деятельности

Экономика

С докладом выступит зампред правительства Константин Чуйченко

Путин обсудит с правительством реформы контрольно-надзорной деятельности
Иллюстрация: Kremlin.ru
Совещание Владимира Путина с членами правительства РФ

Москва, 29 апреля 2019, 07:36 — REGNUM  Сегодня, 29 апреля, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

Тема встречи с членами правительства РФ — обсуждение реформы контрольно-надзорной деятельности. Доложит ситуацию зампред правительства Константин Чуйченко.

Также глава государства и министры обсудят ряд текущих актуальных для страны вопросов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.

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