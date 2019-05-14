Загрязнение «Дружбы» — удар по репутации России

Москва, , 14:01 — REGNUM Нефть, которая прокачивалась по трубопроводу «Дружба», признана «грязной». В ней обнаружились добавления хлорсодержащих соединений. На текущей момент найден источник загрязнения — это узел учета в Самаре. Такое положение дел неблагоприятно отражается на имидже России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Алексей Игнатенко.

По версии следствия, нефть преднамеренно закачали руководители трех фирм, чтобы скрыть «многократные хищения». На текущий момент известно, что восемь резервуаров были приведены в непригодное состояние. Из-за грязной нефти два белорусских нефтеперерабатывающих завода сократили нефтепереработки на 50%, а потом один полностью остановил производство из-за повреждения оборудования.

«Издержки составили около $100 млн, это только часть потерь от сокращения экспорта, итоговая сумма будет другой. В добавок надо будет разобраться с грязной нефтью, что уже находится в Белоруссии», — отметил эксперт.

Всего в нефтепроводах России, Белоруссии, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн грязной российской нефти. Правительство Польши решило распечатать нефтяные резервы. Грязную нефть с территории Белоруссии будут вывозить по железной дороге и компаундировать её (смешивать с нормальной нефтью) уже в Новороссийске.

«Но в любом случае — это удар по репутации России как поставщика нефтепродуктов. А поскольку это нефть, то это скажется на показателях российской экономики», — высказал свою точку зрения Игнатенко.

Напомним, нефтепровод «Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Он обеспечивает нефтью потребителей Германии, Венгрии, Польши и т. д. В систему входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории России), 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн м³ нефти. По нефтепроводу в страны «дальнего зарубежья» ежегодно экспортируется 66,5 млн тонн нефти, в том числе по северной ветке — 49,8 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начато расследование дела о «грязной» нефти, в рамках которого 7 мая в Самаре были задержаны четверо подозреваемых. Следствие полагает, что члены организованной преступной группы, совершавшие поставку нефти в загрязнённом виде, таким образом пытались скрыть её хищение.

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